Trump ha annunciato il ripristino del blocco navale nello stretto di Hormuz, imponendo un pedaggio del 20% sulle navi in transito. La mossa include anche una nuova minaccia militare contro l’Iran. La decisione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione e a un incremento delle attività militari nelle acque strategiche. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito i dettagli operativi o le motivazioni specifiche dietro questa scelta.

Il prezzo di una guerra può comparire anche sulla fattura di una nave. Donald Trump ha annunciato la riattivazione del blocco navale contro l’Iran e ha prospettato un prelievo pari al 20 per cento del valore delle merci trasportate dalle imbarcazioni che attraversano lo Stretto di Hormuz, trasformando uno dei passaggi energetici più delicati del pianeta in una sorta di casello amministrato dalla potenza militare americana. I contorni operativi della misura restano incerti, mentre il presidente prepara un discorso alla nazione e mantiene aperta la possibilità di utilizzare l’annuncio come leva negoziale. La direzione politica appare già... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Trump trasforma Hormuz in un casello di guerra: blocco navale, pedaggio del 20% e nuova minaccia contro l’Iran

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Hormuz, Trump vuole il pedaggio: il 20% su ogni nave | Svelato il Piano del MOSSAD per l'Iran

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