Trump le sta tentando tutte con l’Iran ma nessuna funziona

Il tentativo di pressione verso l’Iran da parte dell’ex presidente americano si è tradotto in una serie di minacce e cambi di strategia, senza ottenere risultati concreti. Nel giro di ventiquattro ore, le posizioni sono mutate più volte, contribuendo a un clima di incertezza e confusione. Le azioni e dichiarazioni si sono susseguite senza portare a un accordo o a progressi tangibili nelle trattative. La mancanza di una linea coerente ha impedito di raggiungere risultati significativi con un avversario che si mostra molto resistente.

Fa minacce e cambia idea continuamente, creando enorme caos e senza ottenere risultati con un avversario così massimalista Nel giro di un giorno, il presidente statunitense Donald Trump si è rimangiato che anche gli Stati Uniti avrebbero chiesto un pedaggio alle navi che vogliono passare dallo stretto di Hormuz, come fa l’Iran, e ha annunciato l’inizio di un nuovo blocco navale ai porti iraniani. Nel frattempo ha minacciato di aumentare gli attacchi contro l’Iran, che in questi giorni si sono concentrati su obiettivi militari nei dintorni dello stretto, per colpire anche le infrastrutture energetiche, riesumando così la retorica di minacce e ultimatum mantenuta a lungo durante la guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran

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