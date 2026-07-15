Trubin il sogno Real Madrid e la big di Serie A | i dettagli di CMIT

Anatoliy Trubin, portiere ucraino del Benfica dal luglio 2023, ha avuto un inizio di stagione senza gol subiti in alcune partite. Prima di approdare in Portogallo, era vicino a trasferirsi all’Inter, anche se il suo attuale club lo ha acquisito nell’estate 2023. È considerato uno dei portieri più promettenti del calcio europeo. Trubin ha 22 anni e ha già rappresentato l’Ucraina a livello internazionale.

Il portiere ucraino difende la porta del Benfica dall’estate 2023, dopo che fu vicino a trasferirsi all’Inter. Anatoliy Trubin è uno dei migliori portieri del panorama calcistico europeo. Il Benfica se lo tiene stretto, ma allo stesso tempo non chiude del tutto la porta a una sua cessione. Per il classe 2001 ucraino c’è la fila, dalla Premier al Real Madrid. Come appurato da Calciomercato.it, José Mourinho è un grande estimatore del portiere avuto a sua disposizione nella breve esperienza al Benfica e a Valdebebas hanno iniziato a ragionare sul dopo Courtois. Età a parte, ha compiuto 34 anni a maggio, il belga è da tempo che non dà più garanzie dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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