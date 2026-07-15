Trovati con i coltelli | scattano due denunce

Un uomo di 62 anni, residente fuori regione e già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato trovato con due coltelli e un grimaldello nascosti in una borsa nel suo veicolo. La scoperta è avvenuta durante un controllo. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui motivi dell’eventuale utilizzo degli oggetti.

Due coltelli e perfino un grimaldello nascosti in una borsa, riposta all’interno del veicolo sul quale viaggiava un 62enne residente fuori regione – già noto alle forze di polizia – poi denunciato in stato di libertà. È quanto rinvenuto dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, durante un controllo della circolazione stradale. L’operazione è stata effettuata nei giorni scorsi. I militari falconaresi hanno sorpreso l’uomo in possesso di un arsenale illecito, che era stato occultato in un borsone custodito dentro la propria autovettura. Ovvero: un coltello a serramanico, un coltello modello "finger knife" e un grimaldello. I... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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