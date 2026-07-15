Trossard atterra in Turchia e sparisceil sorriso | scoppia il caso social

Leandro Trossard è arrivato a Istanbul per unirsi al Besiktas, ma il suo volto si è mostrato senza sorriso, in netto contrasto con l’entusiasmo dei tifosi. Il video dell’arrivo del calciatore ha fatto rapidamente il giro dei social media, diventando un fenomeno virale. La scena ha attirato l’attenzione per la differenza tra l’atteggiamento del giocatore e l’accoglienza dei supporters.

L'entusiasmo dei tifosi da una parte, l'espressione glaciale del protagonista dall'altra. È questo il contrasto che ha trasformato in poche ore in un fenomeno virale il video dell'arrivo di Leandro Trossard a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Besiktas. Trossard diventa un caso turco, ci penserà Italiano a fargli ritrovare il sorriso L'esterno offensivo belga, reduce dall'esperienza con l'Arsenal, è stato accolto da centinaia di sostenitori bianconeri accorsi in aeroporto per dargli il benvenuto. Cori, applausi, sciarpe al cielo e smartphone puntati sull'ex giocatore dei Gunners hanno creato un'atmosfera da grande colpo di mercato. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Trossard atterra in Turchia e sparisce...il sorriso: scoppia il caso social

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