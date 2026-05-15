Baranzate odio social contro la candidata somala | scoppia il caso

A Baranzate si è verificato un episodio di odio sui social contro una candidata di origine somala, che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. La mediatrice storica del paese ha suscitato le reazioni più forti, scatenando un'ondata di insulti razzisti online. I vertici comunali hanno condannato pubblicamente gli attacchi, senza tuttavia rivelare dettagli sulle misure adottate per affrontare la situazione. La vicenda ha alimentato il dibattito sulla presenza di comportamenti discriminatori nel territorio.

? Punti chiave Chi è la mediatrice storica che ha scatenato l'ondata di odio?. Come hanno reagito i vertici comunali agli insulti razzisti sui social?. Perché il modello di integrazione di Baranzate rischia di crollare ora?. Cosa accadrà al clima elettorale dopo questi attacchi alla candidata?.? In Breve Baranzate ospita 83 etnie diverse con il 39% di residenti stranieri.. La candidata Nuurta Ahamed è presidente dell'associazione Shukran Somalia.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Lista Progetto per Baranzate sostenuta dal sindaco Luca Elia.. A Baranzate, comune milanese dove il 39% dei 12.000 residenti appartiene a comunità straniere, la candidatura di Nuurta Ahamed alla lista Progetto per Baranzate ha scatenato una violenta ondata di insulti razzisti sui social media in vista del voto del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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