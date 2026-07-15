A partire dall’autunno, la Triennale di Milano presenterà un vasto calendario di mostre e avvierà un progetto di archivi storici. Tra le novità più rilevanti, la creazione di una scuola di alta formazione in collaborazione con il Politecnico di Milano, che offrirà attività di dottorato e rappresenta la prima iniziativa di questo tipo in Italia. Il nuovo direttore ha definito il museo come una “centrale elettrica dinamica” per le attività culturali.

Milano – Un intenso programma di mostre, a partire dall’autunno, un lavoro sugli archivi, preziosi scrigni di memoria e, fra le novità più interessanti, la costituzione di una scuola di alta formazione, per attività di dottorato, in collaborazione con il Politecnico, e che sarebbe la prima in Italia. “La Triennale non è una istituzione che si accende e si spegne a seconda delle stagioni, ha un dinamismo che vive tutto l’anno, è come una centrale elettrica che produce energia in modo ininterrotto”. Benvenuti nell’era di Vincenzo Trione in Triennale. Un nuovo corso che tiene conto della complessità dei tempi che viviamo e per questo, la programmazione, avrà ogni volta una domanda guida dalla quale discenderanno le mostre e le installazioni a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Triennale, inizia l’era di Trione: “È una centrale elettrica dinamica”. Presto la scuola di alta formazione

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