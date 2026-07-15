Treviso 57enne aggredito a calci e bottigliate | tre nordafricani denunciati a piede libero

Notizia in breve

A pochi metri dal parco Dal Negro, un uomo di 57 anni senza fissa dimora è stato colpito con calci e bottiglie da tre uomini nordafricani. L’aggressione è avvenuta in strada, con i tre aggressori che sono stati denunciati a piede libero. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e identificato i tre aggressori.