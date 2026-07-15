Treviso 57enne aggredito a calci e bottigliate | tre nordafricani denunciati a piede libero

Da imolaoggi.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi metri dal parco Dal Negro, un uomo di 57 anni senza fissa dimora è stato colpito con calci e bottiglie da tre uomini nordafricani. L’aggressione è avvenuta in strada, con i tre aggressori che sono stati denunciati a piede libero. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e identificato i tre aggressori.

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