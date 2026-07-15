Treviso 57enne aggredito a calci e bottigliate | tre nordafricani denunciati a piede libero
A pochi metri dal parco Dal Negro, un uomo di 57 anni senza fissa dimora è stato colpito con calci e bottiglie da tre uomini nordafricani. L’aggressione è avvenuta in strada, con i tre aggressori che sono stati denunciati a piede libero. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e identificato i tre aggressori.
A pochi metri dal park Dal Negro, i tre stranieri hanno aggredito un italiano di 57 anni senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Treviso.
Notizie e thread social correlati
Treviso, parroco aggredito da tre bulli per aver sequestrato loro una pistola ad acqua: gettato a terra e preso a calciUn parroco è stato aggredito da tre giovani nel parchetto dell’oratorio di Treviso.
Reggio Emilia, rissa a bastonate e bottigliate: denunciati tre egizianiTre cittadini egiziani sono stati denunciati dopo una rissa scoppiata con bastoni e bottiglie, che si è svolta in strada.