Trenord con pay&go il treno si paga contactless | il sistema al via sulla Milano Cadorna-Como lago

Trenord ha avviato il sistema Pay&Go sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, permettendo di pagare il biglietto in modo contactless. Gli utenti possono acquistare il biglietto utilizzando carta o smartphone effettuando un tap all’ingresso e uno all’uscita dai binari. La novità consente di semplificare l’acquisto senza dover passare per biglietterie o biglietterie automatiche. Il servizio sarà disponibile su questa tratta, senza indicazioni di ulteriori estensioni al momento.

Con Pay&Go di Trenord il treno si paga contactless: il sistema, che consente di acquistare il biglietto con carta o smartphone tramite un “tap” alla partenza e uno all’arrivo, debutta sulla linea Milano Cadorna-Como Lago. Già attivo per il servizio aeroportuale, Pay&Go sarà progressivamente esteso all’intera rete per l’acquisto di biglietti ferroviari a tariffa regionale di seconda classe. Pay&Go offre un’esperienza di acquisto rapida e intuitiva; il nuovo servizio amplia le soluzioni digitali offerte da Trenord per rendere il viaggio sempre più semplice: niente biglietti fisici, solo due “tap”. La soluzione è stata realizzata in collaborazione con FNMPAY, l’istituto di pagamento del Gruppo FNM che offre soluzioni dedicate al settore della mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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