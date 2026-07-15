Tremonti | Nasce Commissione Italia-Cina largo alla diplomazia parlamentare

Notizia in breve

È stata annunciata la creazione di una Commissione Italia-Cina, con l’obiettivo di rafforzare la diplomazia parlamentare tra i due Paesi. La proposta prevede di ricostituire un ordine internazionale basato sulle regole, riconoscendo le differenze e i contrasti. Si punta a far sì che l’Europa diventi un ponte tra Occidente e Oriente, con uno scopo principale: prevenire il rischio di conflitti armati.