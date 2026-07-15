Tremonti | Nasce Commissione Italia-Cina largo alla diplomazia parlamentare
È stata annunciata la creazione di una Commissione Italia-Cina, con l’obiettivo di rafforzare la diplomazia parlamentare tra i due Paesi. La proposta prevede di ricostituire un ordine internazionale basato sulle regole, riconoscendo le differenze e i contrasti. Si punta a far sì che l’Europa diventi un ponte tra Occidente e Oriente, con uno scopo principale: prevenire il rischio di conflitti armati.
«Ricostituire un ordine internazionale fondato sulle regole, senza negare le differenze e i punti di contrasto». Un ordine in cui l’Europa possa recuperare il ruolo di «ponte tra Occidente e Oriente», con un obiettivo finale quanto mai strategico: «Evitare la guerra». Giulio Tremonti riassume così al Sole 24 Ore il fulcro del confronto che vedrà impegnata la «Commissione parlamentare di collaborazione italo-cinese», appena ricostituita dopo cinque anni grazie alla visita a Pechino, dal 22 al 25 marzo scorso, di una delegazione della commissione Affari esteri della Camera guidata dall’ex ministro, che copresiede l’organismo assieme a Wang Donming, vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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