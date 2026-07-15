Tre giovani del Bergamasco denunciati per detenzione illecita di fauna selvatica | avevano tre uccelli vivi nello zaino

Tre giovani del Bergamasco sono stati denunciati dai carabinieri di Trodena per aver trovato tre uccelli vivi all’interno di uno zaino durante un controllo a Ora, in Alto Adige. La denuncia riguarda la detenzione non autorizzata di fauna selvatica. I giovani sono stati fermati durante un servizio di pattuglia e i volatili sono stati sequestrati. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla provenienza degli uccelli o sulle eventuali conseguenze legali.

Tre giovani residenti nel Bergamasco sono stati denunciati dai carabinieri di Trodena per detenzione illecita di fauna selvatica al termine di un controllo eseguito a Ora, in Alto Adige. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un residente che aveva notato un'autovettura con alcune persone a bordo parcheggiata nel centro abitato. Giunti sul posto, i militari hanno identificato gli occupanti e ispezionato il veicolo.All'interno di uno zaino è stato trovato un contenitore con tre piccoli uccelli vivi, detenuti senza alcun giustificato motivo e in violazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica. Informata la Guardia forestale provinciale, i carabinieri hanno provveduto a verificare le condizioni degli animali e alla loro immediata liberazione nel rispettivo habitat naturale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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