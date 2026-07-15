Tre anni di opere pubbliche Da Villa Beer al Passetto Poi i nuovi autobus bimodali
La giunta ha approvato un piano di opere pubbliche per i prossimi tre anni, includendo lavori a Villa Beer, al Passetto e al Palaveneto. Tra le novità ci sono anche nuovi autobus bimodali e interventi sul Monumento ai Caduti. La proposta, presentata dall’assessore ai Lavori pubblici, riguarda l’aggiornamento del Programma triennale 2026-2028 e dell’Elenco annuale 2026. Sono previsti anche fondi extra per completare i lavori al Palaveneto.
Villa Beer, ex Mattatoio, Monumento ai Caduti e soldi extra per terminare il Palaveneto. Sono queste le novità più interessanti approvate dalla giunta su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, nell’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e dell’Elenco annuale 2026. Adeguata anche la programmazione delle opere alle modifiche introdotte con l’assestamento di bilancio approvato nella stessa seduta. La variazione aggiorna il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 che prevede investimenti complessivi per circa 120 milioni di euro, di cui quasi 87 programmati nel 2026, oltre 16 nel 2027 e altrettanti milioni di euro nel 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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ANCONA – La variazione approvata dalla Giunta comunale aggiorna il programma in linea con l’assestamento di bilancio e punta anche sui nuovi bus, sulla riqualificazione urbana di Villa Beer, dell'ex Mattatoio, del Monumento ai Caduti e sulle opere di com facebook
Tre anni di opere pubbliche. Da Villa Beer al Passetto. Poi i nuovi autobus bimodaliInvestimenti complessivi per circa 120 milioni di cui quasi 87 per il 2026. Sono previste risorse anche per l’ex Mattatoio e il Palasport di via Veneto. ilrestodelcarlino.it