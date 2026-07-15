tre anni di opere pubbliche da villa beer al passetto poi i nuovi autobus bimodali

Notizia in breve

La giunta ha approvato un piano di opere pubbliche per i prossimi tre anni, includendo lavori a Villa Beer, al Passetto e al Palaveneto. Tra le novità ci sono anche nuovi autobus bimodali e interventi sul Monumento ai Caduti. La proposta, presentata dall’assessore ai Lavori pubblici, riguarda l’aggiornamento del Programma triennale 2026-2028 e dell’Elenco annuale 2026. Sono previsti anche fondi extra per completare i lavori al Palaveneto.