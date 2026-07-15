Trasporto pubblico a Civitavecchia servizio prorogato a CSP | cosa succede a linee biglietti e abbonamenti

Il servizio di trasporto pubblico urbano a Civitavecchia sarà gestito da Civitavecchia Servizi Pubblici fino al 30 settembre 2026. La proroga riguarda tutte le linee, i biglietti e gli abbonamenti attivi. La decisione è stata comunicata oggi e conferma l’attuale gestione fino alla scadenza prevista. Nessuna modifica alle tariffe o alle tratte è stata annunciata. La proroga permette di mantenere invariato il servizio fino a nuove disposizioni.

Civitavecchia, 15 luglio 2026 – La gestione del Trasporto pubblico locale urbano di Civitavecchia resterà affidata a Civitavecchia Servizi Pubblici fino al 30 settembre 2026. La proroga è stata disposta in seguito alla comunicazione della Regione Lazio relativa al differimento dell’avvio dell’ Unità di Rete numero 1 “Tirreno Nord”. Trasporto pubblico, cosa resta invariato. Fino al 30 settembre: La proroga, dunque, non comporterà cambiamenti immediati per i passeggeri che utilizzano quotidianamente gli autobus cittadini. Abbonamenti disponibili fino al 30 settembre. Gli utenti potranno continuare a sottoscrivere gli abbonamenti mensili con validità fino al 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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