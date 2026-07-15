Transizione ecologica e digitale 5.0

La Camera di Commercio delle Marche sostiene la transizione ecologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese locali aderendo alla misura nazionale di Unioncamere con un bando territoriale da 1,5 milioni di euro. Il Voucher Doppia Transizione 2026 consiste in un contributo a fondo perduto, coerente con il Piano Transizione 5.0, che copre fino al 70% delle spese per le piccole imprese (fino a 8.000 euro) e fino al 50% per le medie (massimo 6.000 euro). L’invio telematico è previsto dal 30 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Transazione e ecologica, energetica e digitale

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