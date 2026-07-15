Traffico Roma del 15-07-2026 ore 14 | 30

Dal 20 luglio al 13 agosto, in viale Eritrea a Roma, sarà istituito un nuovo provvedimento di traffico. La gestione della viabilità sarà curata da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde. La modifica riguarda specifiche fasce orarie e aree del viale, ma i dettagli precisi non sono stati indicati nel comunicato. La misura si inserisce nelle attività di gestione temporanea del traffico in vista di interventi o eventi programmati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dal 20 luglio al 13 agosto in viale Eritrea sarà istituito il divieto di sosta h24 e zona rimozione su tutta la sede stradale della carreggiata numeri civici dispari nel tratto compreso in azione verso tra via Lucrino e via Lago di Lesina su un ulteriore tratto di strada compreso tra via Lucrino n civico 89 sarà disposto il divieto di transito vieta che interesserà invece i soli veicoli di massa a pieno carico superiore a 3 tonnellate e mezzo nel tratto compreso tra piazza sant'emerenziana e via Lucrino prorogati al 25 luglio i lavori a cura di Areti su... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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