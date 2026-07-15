tra il mito e la lingua antica lezioni di greco e spettacolo

Stasera alla Villa Romana del Varignano delle Grazie si tiene l’undicesima edizione del ‘Portus Lunae Art Festival diffuso’. L’evento include due appuntamenti dedicati all’esplorazione del mito e della lingua antica, con un focus sulla loro influenza sulla modernità del mondo classico. Il festival è ideato e diretto da Sergio Maifredi.

Un’immersione nel mito e nella lingua antica, stasera, nella Villa Romana del Varignano delle Grazie, dove l’undicesima edizione del ‘Portus Lunae Art Festival diffuso’ – ideato e diretto da Sergio Maifredi – propone due appuntamenti che esplorano la modernità del mondo classico. Stella Tramontana, alle 19, conduce ‘Il greco in tasca’, lezione aperta che intende ribaltare la percezione delle lingue antiche come entità statiche. Il format, diventato anche un volume edito dal Melangolo, ricostruisce il legame tra etimologia e quotidiano. "Studio il greco da quando avevo quattordici anni – racconta la studiosa –. Che stupore scoprire che ‘scuola’ deriva dalla parola greca ‘scholè’, il cui primo significato è libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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