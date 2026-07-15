Durante l’undicesima tappa del Tour de France 2026, una frazione pianeggiante dedicata ai velocisti, il corridore sloveno ha conquistato la maglia come miglior scalatore. Nel frattempo, il portatore della maglia verde ha mantenuto la leadership nella classifica dedicata ai punti, difendendo la posizione conquistata nelle tappe precedenti. La gara ha visto anche altri ciclisti impegnati in una corsa serrata lungo il percorso, senza variazioni significative nelle classifiche generali.

Il Tour de France 2026 è proseguito con l’undicesima tappa, che si è snodata lungo un tracciato pianeggiante e che era rivolta alle ruote veloci. In classifica generale è rimasto tutto invariato: lo sloveno Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla con un vantaggio siderale di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard dopo il dominio inscenato sul Tourmalet e sul Massiccio Centrale. Il fuoriclasse sloveno è stato impeccabile in montagna durante la prima metà della Grande Boucle e infatti si può fregiare dello status di migliore scalatore, campeggiando anche nella graduatoria riservata agli scalatori (identificata dalla maglia a pois). Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il messicano Isaac Del Toro è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar miglior scalatore, Pedersen difende la maglia verde

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Tour de France 2026: Pogaar DEVASTA Vingegaard | Tour finito

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