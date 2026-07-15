Toto ct Italia | i quattro candidati alla panchina della Nazionale

La Federazione italiana di calcio sta valutando quattro candidati per il ruolo di ct della Nazionale, in vista della sostituzione di Gattuso. Il presidente e il nuovo direttore tecnico hanno già ristretto la rosa dei candidati. La decisione dovrebbe essere presa a breve, dopo le ultime valutazioni. La scelta del nuovo allenatore rappresenta un passaggio importante per il futuro della squadra nazionale.

Sono giorni intensi per il calcio italiano alle prese con la scelta del successore di Gattuso sulla panchina della Nazionale. Da quel che filtra non manca molto, anche perché, il Presidente della Federazione, Giovanni Malago’, e il neo direttore tecnico, Paolo Maldini, sembrano ormai aver ristretto la cerchia a quattro candidati. Scopriamo dunque il toto ct Italia. TOTO CT ITALIA: CHI ALLENERÀ LA NAZIONALE? Il primo sulla lista, non fosse altro per la giovane età, è Andrea Pirlo, che intriga per il suo passato vincente da giocatore e per una idea di gioco molto apprezzato. Seguono poi due big, come Antonio Conte e Roberto Mancini. Suggestiva, ma assai poco credibile per motivi economici, la pista che porta a Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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