Torna nei teatri italiani Raffaella! Sognando la Carrà il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi Srl e dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano Raffaella Carrà
M ilano, 15 lug. (askanews) – Dopo il successo della precedente stagione, torna nei teatri italiani “Raffaella! Sognando la Carrà”, il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi Srl e dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Lo spettacolo, interpretato da Beatrice Baldaccini e diretto da Gabriele Colferai, con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo di Figlia, partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, per poi proseguire nelle principali città italiane con una tournée in programma per la stagione 2026-2027. Leggi anche ›... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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