Topolino – Tornano i dialetti | il numero 3686 sarà disponibile in 4 versioni con una storia in friulano potentino perugino e campobassano

Da nerdpool.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il numero 3686 di Topolino sarà disponibile in quattro versioni con storie in dialetti diversi, tra cui friulano, potentino, perugino e campobassano. Dopo i precedenti successi, il settimanale continua a proporre storie in lingue locali italiane, con numeri che hanno registrato il tutto esaurito in edicola e fumetteria.

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Dopo il grande successo degli appuntamenti che hanno appassionato migliaia di lettori facendo il tutto esaurito in edicola e fumetteria, il settimanale  Topolino  celebra ancora una volta  le lingue locali italiane. Il  numero   3686  – in edicola e su  Panini.it  a partire da  mercoledì 15 luglio  – sarà disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise in 4 versioni speciali, con la storia  Zio Paperone e la giornata piena, scritta da  Augusto Macchetto  per i disegni di  Giampaolo Soldati, adattata rispettivamente in  friulano,  potentino,  perugino  e  campobassano. Al progetto è dedicata anche un’imperdibile  cover  realizzata da  Andrea Freccero, con protagonisti  Qui,  Quo  e  Qua. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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