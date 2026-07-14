Topolino – Tornano i dialetti | il numero 3686 sarà disponibile in 4 versioni con una storia in friulano potentino perugino e campobassano

Il numero 3686 di Topolino sarà disponibile in quattro versioni con storie in dialetti diversi, tra cui friulano, potentino, perugino e campobassano. Dopo i precedenti successi, il settimanale continua a proporre storie in lingue locali italiane, con numeri che hanno registrato il tutto esaurito in edicola e fumetteria.

Dopo il grande successo degli appuntamenti che hanno appassionato migliaia di lettori facendo il tutto esaurito in edicola e fumetteria, il settimanale Topolino celebra ancora una volta le lingue locali italiane. Il numero 3686 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 luglio – sarà disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise in 4 versioni speciali, con la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, adattata rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano. Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonisti Qui, Quo e Qua. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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