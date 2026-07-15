Topolino celebra le lingue locali italiane | quattro edizioni speciali per il numero 3686

Il numero 3686 di Topolino sarà disponibile in edicola in quattro versioni speciali, ciascuna tradotta in una lingua locale italiana: friulano, potentino, perugino e campobassano. La pubblicazione si inserisce in un progetto che coinvolge le lingue regionali del paese, ampliando la diffusione del fumetto. Le edizioni sono state distribuite contemporaneamente e sono identiche nel contenuto, differendo soltanto nella lingua utilizzata.

Il numero 3686 di Topolino arriva in edicola in quattro versioni speciali tradotte in friulano, potentino, perugino e campobassano. Il viaggio di Topolino attraverso le lingue locali italiane continua e si arricchisce di nuove tappe. Dopo il successo delle precedenti iniziative, il numero 3686 del celebre settimanale a fumetti – disponibile dal 15 luglio – sarà pubblicato in quattro versioni speciali, ciascuna dedicata a una diversa area linguistica: friulano, potentino, perugino e campobassano. Protagonista dell’edizione è la storia Zio Paperone e la giornata piena, firmata da Augusto Macchetto e illustrata da Giampaolo Soldati, adattata nelle quattro varianti dialettali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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