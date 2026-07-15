Due società scientifiche europee hanno collaborato per la prima volta per creare linee guida sulla tomografia computerizzata. Le raccomandazioni sono indirizzate a oncologi e radiologi e riguardano l’utilizzo clinico di questa tecnologia. La collaborazione si focalizza sulla standardizzazione delle procedure e sull’applicazione corretta degli esami, senza prevedere indicazioni specifiche o decisioni di trattamento. La pubblicazione delle raccomandazioni avviene nel contesto di un impegno condiviso per aggiornare le pratiche cliniche.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Per la prima volta in Europa 2 società scientifiche si sono unite per sviluppare raccomandazioni per una pratica clinica sulla tomografia computerizzata. La Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) e l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) hanno prodotto un documento congiunto per la compilazione del modulo di richiesta dell'esame diagnostico per immagini e la successiva refertazione radiologica. L'obiettivo - informano le società scientifiche una nota - è favorire una comunicazione più efficace tra i professionisti coinvolti, supportare un uso appropriato dell'imaging diagnostico e migliorare la qualità e l'omogeneità dell'assistenza oncologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tomografia computerizzata, raccomandazioni di Sirm e Aiom per oncologi e radiologi

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Mercoledì dellOncologia | Modello di richiesta e di refertazione TC in oncologia: RBPCA SIRM-AIOM

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