Toh chi si rivede | Buffon potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo

Gianluigi Buffon potrebbe tornare in nazionale in un nuovo ruolo. La sua uscita dalla squadra è avvenuta dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia, che ha portato alle dimissioni del presidente della federazione e all’addio del tecnico. Buffon, che aveva avuto un ruolo di responsabilità nella scelta dell’allenatore, non aveva più fatto parte della rosa successivamente. Ora si valuta un possibile coinvolgimento diverso all’interno della federazione.

Ci eravamo salutati non proprio benissimo, con la Bosnia che eliminò l’Italia ai rigori, conquistando il pass per il Mondiale. Da lì il terremoto: le dimissioni di Gravina, l’addio di Gattuso e, di conseguenza, anche quello di Gianluigi Buffon, uno dei principali responsabili della scelta del tecnico calabrese. Ora, con la ricostruzione della Figc in corso e con Paolo Maldini fresco dt, il buon vecchio Gigi potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo. Ne parla Guglielmo Buccheri sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Nazionale, il ritorno di Buffon?. Si legge sulla Gazzetta: “ Gigi sarà, pre­sto, chia­mato a dare una rispo­sta, ad accet­tare un’offerta, ine­vi­ta­bil­mente, diversa da quelle rice­vute dalla Fede­ra­zione nel recente pas­sato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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GIGI SUPERMAN BUFFON (CANZONE) | CALCIO IN MUSICA

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