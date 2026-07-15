The Shards serie FX | Ryan Murphy e Bret Easton Ellis insieme per l’adattamento

Due delle menti creative più provocatorie, divisive e geniali della cultura pop americana hanno ufficialmente unito le forze: il re mida del piccolo schermo Ryan Murphy (Dahmer, American Horror Story) e il celebre scrittore Bret Easton Ellis (American Psycho) hanno collaborato all’adattamento di The Shards, la serie tv targata FX basata sull’omonimo romanzo bestseller del 2023. Il progetto, sviluppato dalla prestigiosa casa di produzione 20th Television, promette di tradurre in immagini l’atmosfera torbida, ossessiva e paranoica che ha decretato il successo planetario dell’opera letteraria originaria. La sinossi del romanzo da cui è tratta... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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THE SHARDS Official Trailer (2026) Ryan Murphy, Bret Easton Ellis

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