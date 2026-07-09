Ryan Murphy torna con la serie The Shards, frutto di una collaborazione con Bret Easton Ellis. La produzione è rivolta a chi apprezza storie oscure e provocatorie, tipiche dello stile di Murphy, noto per il suo approccio controverso. La serie promette un racconto di ambientazioni patinate e situazioni disturbanti, attirando sia fan del genere che critici. La sua uscita rappresenta un nuovo capitolo nel panorama televisivo, con un tono che privilegia l’estetica e le tematiche forti.

Che lo si veneri o lo si detesti, Ryan Murphy, il grande provocatore della televisione americana, torna con la serie The Shards. Per gli appassionati di evasione patinata è una notizia eccellente; per chi pretende che il genere abbia almeno un minimo di sostanza, forse un po’ meno. In fondo, però, sappiamo tutti cosa aspettarci da una produzione firmata Ryan Murphy: intrattenimento da totale sospensione delle facoltà cognitive, una sorta di lobotomia glamour, lo stesso tipo di anestesia narrativa delle ultime stagioni di Euphoria, ma con un abuso di sostanze ancora più glamourizzato con gli immancabili adolescenti, diabolici e scolpiti come statue, e Sarah Paulson. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Shards è la collaborazione tra Ryan Murphy e Bret Easton Ellis che chi ama situazioni malate ha sempre sognato

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