A Freetown, nelle aree dei mercati più affollate, sono state installate coperture leggere con pannelli e lampade solari. Queste strutture, parte del progetto Market Cover Shade, hanno ridotto la temperatura percepita di circa sei gradi. Le installazioni sono state realizzate in zone dove lavorano principalmente donne e venditori informali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di esposizione al caldo.

A Freetown, capitale della Sierra Leone, l’adattamento al caldo parte dai luoghi in cui l’esposizione è più alta e le risorse più scarse. Nei mercati cittadini, dove lavorano soprattutto donne e venditori informali, il Market Cover Shade Project ha installato coperture leggere e a basso costo con pannelli e lampade solari. Le strutture creano ombra e illuminano le attività serali. Secondo la Banca Mondiale, il progetto ha realizzato 669 metri quadrati di ombra e 40 luci solari in tre mercati, con benefici diretti per oltre 2.300 donne e indiretti per circa 11.500 persone. È una soluzione innovativa perché lega protezione sanitaria, energia pulita e sostegno al lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tetti riflettenti, mercati solari. Così Freetown taglia sei gradi

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