Territori in Luce è un viaggio che coinvolge sedici comuni alla scoperta di arte folklore e gastronomia

Da ecodibergamo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto di un anno coinvolge sedici comuni per promuovere arte, folklore e gastronomia locali. L'iniziativa mira a valorizzare le eccellenze enogastronomiche delle aree seriane e scalvine, offrendo un'opportunità di scoperta delle tradizioni e dei luoghi. Attraverso eventi e attività, il programma intende far conoscere le peculiarità culturali e gastronomiche delle comunità coinvolte, puntando a rafforzare l'identità territoriale.

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Articolo. Un progetto lungo un anno per valorizzare le eccellenze enogastronomiche seriane e scalvine e far conoscere le bellezze dei territori locali. Da segnare in agenda «Leffestate», dal 16 al 19 luglio e «Palio degli Asini», con l’antichissima «Fiera del Carmine» di Songavazzo il 18 luglio Un viaggio tra cultura e spettacoli, con tappe a tavola tra eccellenza enogastronomiche, piccoli produttori e sapori del territorio. E ancora spiritualità, arte, artigianato, musica e proposte per grandi e piccoli. «Territori in Luce. Tra artigianato, tradizioni e devozioni popolari» è un grande progetto che porta in ValSeriana un calendario di appuntamenti che fa tappa in sedici comuni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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