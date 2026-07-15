In seguito alle tensioni nello stretto di Hormuz e all’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, Confeuro ha commentato le misure adottate dall’Unione Europea. Il presidente Andrea Tiso ha espresso apprezzamento per il nuovo regime di liquidità rivolto alle imprese agricole, ma ha sottolineato la necessità di una strategia europea più ampia per ridurre la dipendenza da fertilizzanti chimici e pesticidi.

Il presidente Andrea Tiso accoglie positivamente il nuovo regime di liquidità per le imprese agricole, ma chiede una strategia europea per ridurre la dipendenza da fertilizzanti chimici e pesticidi. Le nuove tensioni in Medio Oriente e le possibili ripercussioni sullo Stretto di Hormuz riportano in primo piano il problema dell’aumento dei costi di produzione sostenuti dalle imprese agricole europee. Particolare preoccupazione riguarda il mercato dei fertilizzanti, fortemente condizionato dall’andamento dei prezzi internazionali dell’energia, delle materie prime e dei trasporti. In questo scenario, Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei valuta positivamente il via libera del Consiglio dell’Unione europea alle nuove misure di sostegno destinate agli agricoltori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Tensioni a Hormuz e rincari dei fertilizzanti, Confeuro: «Bene le misure Ue, ma non siano solo un tampone»

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