Pisa, 15 luglio 2026 - Dopo tre anni trascorsi a far rivivere al pubblico i ricordi dell'adolescenza, Teenage Dream torna con un nuovo format. Si intitola "Teenage Dream – Nostalgic Universe" ed è pensato come un viaggio, in senso letterale, in un universo fatto di nostalgia, musica e grandi emozioni. L'appuntamento è in programma venerdì 17 luglio in Piazza dei Cavalieri, all'interno del cartellone del Pisa Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group. Il nuovo evento porterà il pubblico a bordo della "navicella spaziale" di Teenage Dream per un viaggio tra i pianeti dell'adolescenza, sulle note delle canzoni che hanno segnato gli anni Duemila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Teenage Dream torna a Pisa: in Piazza dei Cavalieri lo show "Nostalgic Universe"

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