Il Teatro San Marco di Benevento sarà soggetto a un progetto di rigenerazione urbana volto a creare un nuovo centro culturale. È stato presentato un piano di rilancio e la programmazione per la stagione 20262027. La proposta mira a sviluppare un polo culturale nel centro della città e a rafforzare l’offerta artistica locale. Il progetto è stato illustrato da un team incaricato di promuovere anche iniziative di marketing territoriale.

Il Teatro San Marco di Benevento è al centro di un piano di rigenerazione urbana per la creazione di un nuovo polo di sviluppo culturale. Il progetto di marketing territoriale costruito per promuovere la città è stato presentato dalla Teama s.r.l. il 15 luglio presso Palazzo Mosti, a Benevento. La rigenerazione della struttura è stata realizzata attraverso capitali privati e i fondi ottenuti dalla partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Campania (Dgr n. 3552024), che intende sostenere il rafforzamento delle Imprese culturali e creative (ICC). Il più grande teatro della provincia di Benevento avrà un palco largo 11 metri e profondo 7 metri, con la creazione di due aree per i camerini e un foyer completamente rinnovato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Teatro San Marco, presentato il progetto di rilancio e la stagione 2026/2027

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