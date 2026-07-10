Teatro San Marco vial al rilancio | ecco il progetto di ristrutturazione

Mercoledì 15 luglio alle 10:30, presso la Saletta Conferenze di Palazzo Mosti a Benevento, sarà presentato il progetto di ristrutturazione del Teatro San Marco. L'intervento, realizzato dalla società Teama s., prevede lavori di riqualificazione dell'edificio. La conferenza stampa sarà dedicata alla presentazione ufficiale del piano di intervento e ai dettagli tecnici del progetto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 15 luglio alle ore 10,30, presso Palazzo Mosti Saletta Conferenze a Benevento, sarà presentato alla stampa il Progetto di riqualificazione e ristrutturazione del Teatro San Marco, realizzato dalla Teama s.rl. con il patrocinio morale del Comune di Benevento. All’incontro parteciperanno: Clemente Mastella, Sindaco della città; Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura e alle Biblioteche del Comune di Benevento. Inoltre, interverranno i soci della Teama s.r.l.: Alfredo Chiariotti, Amministratore delegato Teama.; Marco Dell’Era, Direttore Artistico, Marketing e Comunicazione; Emilio Atorino, Direttore commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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