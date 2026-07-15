Taxi boat si incaglia sul lago Maggiore evacuati 38 turisti inglesi | sul posto i vigili del fuoco

Notizia in breve

Un taxi boat con 38 turisti inglesi si è incagliato all'ingresso del Porto Nuovo di Luino, sul lago Maggiore. I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare tutti i passeggeri. Nessun ferito è stato segnalato. La barca si è fermata prima di poter entrare nel porto. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.