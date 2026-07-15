Una tempesta ha colpito il Lago Maggiore a Luino, causando il blocco di un taxi-boat con 35 turisti a bordo, tra cui alcuni inglesi. I vigili del fuoco, con le squadre specializzate “Saf”, sono intervenuti e hanno recuperato i passeggeri, portandoli in salvo a riva. La burrasca ha creato condizioni difficili in acqua, ma nessuno è rimasto ferito.

Salvati dal lago in burrasca, portati a riva dai vigili del fuoco che con le squadre «Saf» specializzate nel soccorso in ambienti ostili hanno recuperato 35 turisti, fra cui diversi appartenenti ad una comitiva inglese, rimasti bloccati a bordo di un taxi-boat a Luino, sul Lago Maggiore. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì, giorno di mercato nella cittadina dell’alto lago, per l'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia: già intorno alle 14 forti raffiche di vento avevano fatto volare diverse strutture in metallo e molti ombrelloni dei banchi sui quali la merce era esposta. Poi un cielo nero ha portato il fortunale di nuovo verso terra, e a pagarne le conseguenze sono state alcune imbarcazioni riuscite a rimanere sotto costa ma in stato di difficoltà. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Luino, tempesta sul Lago Maggiore: paura per i turisti inglesi bloccati a bordo di un taxi-boat, salvati dai vigili del fuoco

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