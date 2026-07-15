Tarquinia DiVino Etrusco 2026 | le date e il programma completo degli eventi

A Tarquinia, dal 20 al 23 e dal 27 al 29 agosto 2026, si terrà DiVino Etrusco, una manifestazione dedicata al vino e alla cultura dell’antica Etruria. L’evento, che celebra i vent’anni, trasformerà il centro storico in un percorso tra degustazioni, musica, arte e archeologia per sette serate consecutive. La manifestazione coinvolgerà diverse location all’interno della città, offrendo un programma ricco di iniziative e spettacoli.

Tarquinia, 15 luglio 2026 – Tarquinia si prepara a celebrare i vent’anni del DiVino Etrusco. La manifestazione dedicata al vino e alla cultura dell’antica Etruria tornerà dal 20 al 23 e dal 27 al 29 agosto 2026, trasformando per sette serate il centro storico in un grande itinerario tra degustazioni, musica, arte e archeologia. La ventesima edizione segna un traguardo importante per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nella Tuscia. Nato per valorizzare le produzioni vinicole dei territori appartenuti all’antica Dodecapoli etrusca, il festival è diventato negli anni un punto d’incontro tra tradizione enologica, patrimonio culturale e promozione turistica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Temi più discussi: Tarquinia celebra i vent’anni del DiVino Etrusco: sette serate tra vino, cultura e storia dell’antica Etruria; Le Città di Pianura, film vincitore di 8 David di Donatello, al Tuscia Film Fest; Borgo diVino in Tour a Vietri sul Mare • Campania / Salerno • 10/07/2026 - 12/07/2026.

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