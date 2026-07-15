Tank dress il vestito per combattere il caldo | come si abbina l'abito di tendenza per l'estate 2026

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato il tank dress, il vestito di tendenza per l'estate 2026. Si tratta di un abito simile a una canotta, caratterizzato da linee semplici e senza maniche. È stato ideato per essere semplice da abbinare e particolarmente pratico, offrendo comfort e freschezza durante le giornate calde. La sua popolarità è in crescita tra chi cerca un capo pratico e leggero per la stagione estiva.

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Si chiama tank dress il vestito più trendy dell'estate 2026 ed è simile a una canotta, si abbina con tutto ma soprattutto è comodo e fresco, dunque perfetto per combattere il caldo e l'afa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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