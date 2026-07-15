Tank dress il vestito per combattere il caldo | come si abbina l'abito di tendenza per l'estate 2026

Notizia in breve

È stato presentato il tank dress, il vestito di tendenza per l'estate 2026. Si tratta di un abito simile a una canotta, caratterizzato da linee semplici e senza maniche. È stato ideato per essere semplice da abbinare e particolarmente pratico, offrendo comfort e freschezza durante le giornate calde. La sua popolarità è in crescita tra chi cerca un capo pratico e leggero per la stagione estiva.