Surf | a Bali incidente sul reef per Ghiara operazione e 24 punti in testa

Durante un allenamento a Bali, Rudy Ghiara, surfista italiano noto per le onde estreme, è rimasto ferito dopo essere entrato in collisione con il reef. L’incidente ha causato una ferita alla testa, che ha richiesto un’operazione chirurgica e una sutura di 24 punti. Ghiara si trovava in acqua quando si è verificato l’incidente e ora si trova sotto osservazione medica. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a terzi.

Rudy Ghiara, tra i principali interpreti italiani del surf da onda estrema, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante un allenamento a Bingin, sull'isola di Bali, dove l'atleta ligure sta preparando la stagione 2026, poche settimane dopo essere stato invitato presso gli Headquarters di Rusty Surfboards a San Diego, dove ha ritirato il nuovo quiver di tavole ed è entrato ufficialmente nel team internazionale dello storico marchio californiano., La sessione si svolgeva a Bingin, una delle onde più tecniche e iconiche dell'Indonesia. Dopo aver completato perfettamente il primo 'tubo' della serie, Ghiara ha cercato di attraversare una seconda sezione dell'onda, la parte più superficiale del reef: in quel momento è stato travolto dall'onda successiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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