È stato pubblicato l’archivio delle estrazioni di luglio 2026 per il SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Chi ha giocato in quel periodo può verificare se ha vinto controllando le schedine conservate in casa, come in un cassetto o in una borsa. L’archivio permette di confrontare le combinazioni estratte con le giocate fatte nel mese di luglio 2026. Non sono indicati premi specifici o vincite, solo i numeri estratti.

Milano – Capita di dimenticarsi di controllare una giocata e magari di ritrovare in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto e 10elotto? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l'archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto. Quando hai giocato?. Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita? Il regolamento del Superenalotto recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, l’archivio luglio 2026: controllate se avete vinto

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