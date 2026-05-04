È il momento di verificare le schedine del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del mese di maggio 2026. Molte persone si dimenticano di controllare le proprie giocate e potrebbero scoprire di aver vinto qualcosa di importante in un secondo momento, magari riscoprendole in un cassetto o tra altri documenti. Le estrazioni di questo periodo sono state registrate e sono disponibili per essere consultate.

Milano – Capita di dimenticarsi di controllare una giocata e magari di ritrovare in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto e 10elotto? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l'archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto. Quando hai giocato?. Come riscuotere la vincita?. Archivio maggio 2026. Archivio aprile 2026. Archivio marzo 2026. Archivio febbraio 2026. Archivio gennaio 2026. Archivio dicembre 2025. Quando hai giocato?. Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita? Il regolamento del Superenalotto recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, l’archivio maggio 2026: controllate se avete vinto

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 15 Gennaio 2026

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