La Supercoppa italiana di pallacanestro maschile si terrà nel 2026 a Tortona, segnando l'apertura ufficiale della nuova stagione. Sono stati messi in vendita i biglietti per l'evento, che si svolgerà nella città piemontese. La vendita avviene tramite canali ufficiali, con dettagli su prezzi e modalità di acquisto disponibili sui siti dedicati. Non sono ancora stati comunicati eventuali restrizioni o limitazioni di capienza.

La Supercoppa italiana di pallacanestro maschile si prepara a sollevare il sipario sulla stagione 2026, confermandosi come l'appuntamento che tradizionalmente inaugura il grande basket nazionale. Fondata nel 1995, la competizione ha visto negli anni l'evoluzione del format: se in principio la sfida era riservata ai campioni d'Italia e ai vincitori della Coppa Italia, dal 2014 il torneo è stato ampliato a quattro squadre, coinvolgendo le finaliste del campionato di Serie A e della Coppa Italia. Con undici diverse squadre nell'albo d'oro e un record di titoli condiviso tra Mens Sana Siena e Olimpia Milano, la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Supercoppa LBA 2026 a Tortona: come acquistare i biglietti per il grande basket

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