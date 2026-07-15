L'FC Südtirol ha annunciato di aver concluso l'acquisto del calciatore capoverdiano Vasco Lopes dal RKS Radomiak Radom a titolo definitivo. La società ha firmato l'accordo per ottenere i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il trasferimento è stato ufficializzato senza ulteriori dettagli sui termini economici dell'operazione. Vasco Lopes si unirà alla squadra nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato.

L'FC Südtirol comunica "di aver raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Lopes. Il laterale offensivo, all'occorrenza seconda punta, classe 1999, nato in Portogallo, ma con doppia cittadinanza portoghese e capoverdiana, ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2029"., A livello internazionale, Lopes ha debuttato con la Nazionale maggiore di Capo Verde nel marzo 2021 in una gara di qualificazione alla Coppa d'Africa. Con gli 'Squali Blu' ha collezionato quattro presenze e un assist, prendendo inoltre parte, nel settembre 2021, alla sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Nigeria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sudtirol, ufficiale l'acquisto dell'esterno capoverdiano Vasco Lopes

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