Cosa sarebbe successo se una settimana fa il Napoli avesse annunciato il capoverdiano Lopes Cabral?

Se il Napoli avesse annunciato l’acquisto di Lopes Cabral una settimana fa, nessuno conosceva ancora il giocatore. Lopes Cabral, 23 anni, è un esterno sinistro capoverdiano olandese. L’annuncio avrebbe attirato l’attenzione dei media, ma non avrebbe suscitato grande clamore tra i tifosi. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o conferme riguardo a un trasferimento in corso. La notizia rimane priva di dettagli ufficiali o comunicazioni da parte del club.

Qualcuno conosceva Lopes Cabral?. Immaginate cosa sarebbe successo se una settimana fa il Napoli avesse annunciato l’acquisto di Lopes Cabral, 23 anni, esterno sinistro olandese che gioca per Capo Verde. La miseria di otto presenze in stagione col Benfica. Appena 356 minuti giocati che sono bastati per segnare un gol e servire tre assist. L’anno prima, sempre nel campionato portoghese, ha giocato un po’ di più con l’Estrela Amadora. Quindici le presenze, cinque i gol e tre gli assist. Quest’estate ha cambiato squadra. I turchi del Trabzonspor lo hanno acquistato per 7 milioni di euro. Una miseria al giorno d’oggi. Torniamo alla domanda di partenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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#Leao vale 50 mln di euro e guadagna 7mln / anno, #LopesCabral vale 4 mln€ e guadagna meno di un terzo. Il vero scandalo del calcio europeo sono valori e retribuzioni scandalose e ingiustificate, e la responsabilità è dei dirigenti e dei procuratori x.com

Ci hai provato, piccolo amico, ci sei quasi riuscito. (Il gol di Sidney Lopes Cabral è stato davvero pazzesco) reddit