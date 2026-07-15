Dal 1° agosto al 4 settembre, i controlli fiscali automatizzati sono sospesi. Durante questo periodo, vengono interrotti l’invio e il pagamento degli avvisi bonari e i termini per rispondere alle richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La sospensione riguarda anche i controlli fiscali ordinari e le verifiche automatizzate. La ripresa delle attività è prevista dopo il 4 settembre, con la riattivazione dei controlli e delle comunicazioni.

Ad agosto l’Agenzia delle Entrate si ferma: niente controlli fiscali automatizzati dal 1° agosto al 4 settembre. Scatta infatti la sospensione feriale dei termini e si fermano l’invio e il pagamento degli avvisi bonari e i tempi per rispondere alle richieste di documenti dell’Agenzia delle Entrate. Alla ripresa delle attività continueranno però ad arrivare le lettere di compliance (che potrebbero partire già nei prossimi giorni). Cosa si ferma con la tregua di agosto. La sospensione riguarda due fronti. Il primo è il pagamento delle comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari che arrivano dal controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stop ai controlli fiscali, chi rischia dopo l’estate con le nuove lettere di compliance

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