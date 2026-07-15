Stesso presidente francese stessa posizione nove anni dopo

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul web si diffonde un confronto tra due immagini del presidente francese, scattate a nove anni di distanza. Le foto mostrano il medesimo soggetto, con differenze evidenti nell’aspetto e nell’abbigliamento, ma senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. Le immagini sono state condivise da utenti e hanno generato commenti e discussioni online. Non ci sono altre informazioni ufficiali o dichiarazioni legate a queste foto.

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Sui social network sta circolando molto un confronto tra due foto del presidente francese Emmanuel Macron, scattate a nove anni di distanza l’una dall’altra. Entrambe lo mostrano a Parigi durante le celebrazioni del 14 luglio, la festa nazionale francese che ricorda l’anniversario della Presa della Bastiglia, la prima nel 2017 e la seconda martedì. Ed entrambe lo mostrano praticamente nello stesso posto e in una posa pressoché identica: è fotografato di profilo in Place de la Concorde, all’inizio degli Champs-Élysées, e sullo sfondo si vede l’Arco di Trionfo. Il confronto è particolarmente efficace anche perché mostra i cambiamenti fisici di Macron dopo nove anni di presidenza: nella prima foto aveva 39 anni, mentre ora ne ha 48. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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