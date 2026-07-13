Max Pezzali fa il bis all’Unipol Arena nel 2027 | a Bologna anche il 5 febbraio Stessa storia stesso posto stesso bar
Max Pezzali tornerà all’Unipol Arena di Bologna il 5 febbraio 2027, dopo aver già riempito il locale con il primo concerto. La seconda data è stata annunciata poco dopo il sold out dell’evento precedente, che ha visto il cantante esibirsi di nuovo nel capoluogo emiliano. La conferma arriva tramite un post sui social, dove l’artista ripete: “Stessa storia stesso posto stesso bar”.
Bologna, 13 luglio 2026 - Dopo aver chiuso con il doppio tutto esaurito a San Siro Max Pezzali annuncia la seconda data a Bologna. Concluso il tour di 15 date ‘ Max Forever - Gli anni d’oro ’ negli stadi italiani richiamando oltre 680mila spettatori diventando il più partecipato dell'anno, Max Pezzali guarda già al prossimo capitolo della sua avventura live e tra le novità c'è anche Bologna, dove raddoppiano gli appuntamenti del nuovo tour nei palasport. Accanto alla data già annunciata del 6 febbraio 2027 all'Unipol Arena, si aggiunge infatti un secondo concerto, in programma il giorno prima, venerdì 5 febbraio 2027, nell'ambito di ‘Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar’, il tour con cui tornerà da dicembre a esibirsi nei principali palazzetti italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Max Pezzali si emoziona su nessun rimpianto
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Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. Max Pezzali annuncia un tour, le date vanno sold out e si dà il via al solito karaoke. Succede ogni volta, al punto che sembra quasi normale. Eppure, con uno sguardo più attento, dovremmo ancora avere la capacità di stupirc facebook
Max Pezzali fa il bis all’Unipol Arena nel 2027: a Bologna anche il 5 febbraio. Stessa storia stesso posto stesso barOltre alla data del 6 febbraio, il cantante raddoppia sotto le Due Torri. I biglietti disponibili dalle 14 di martedì 14. Il nuovo tour con cui tornerà da dicembre a esibirsi nei principali palazzetti ... ilrestodelcarlino.it
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