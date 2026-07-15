Stazione Pigneto | a che punto sono i lavori e quando è prevista l’apertura

La nuova stazione ferroviaria del Pigneto sta prendendo forma, con lavori in corso da diversi mesi. Le strutture sono in fase di completamento, ma non c’è ancora una data precisa per l’apertura. Si prevede che i primi passeggeri potranno utilizzarla tra alcuni mesi, anche se i lavori continuano e non è stato comunicato un termine ufficiale. La data di apertura non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Roma, 15 luglio 2026 – La nuova stazione ferroviaria del Pigneto prende forma, ma per vedere i primi passeggeri bisognerà attendere ancora alcuni mesi. La conclusione della prima fase dei lavori è prevista entro dicembre 2026, con l’obiettivo di inaugurare la fermata all’inizio del 2027. Il cronoprogramma è stato confermato durante il primo tavolo di aggiornamento sul cantiere del Vallo ferroviario del Pigneto, svolto il 9 luglio con la partecipazione di Roma Capitale, Municipio V, Rete ferroviaria italiana, cittadini e comitati del quartiere. Si tratta, però, soltanto della configurazione iniziale dell’opera, definita tecnicamente “fase light”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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