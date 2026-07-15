Nove voli di linea hanno dichiarato lo stato di emergenza sopra l’aeroporto di Londra Gatwick nella tarda serata di ieri. Gli aerei sono stati impediti di atterrare, causando minuti di tensione nello spazio aereo dell’aeroporto. Non sono stati segnalati incidenti o danni tra i velivoli. La situazione ha coinvolto diversi voli, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato a questa restrizione improvvisa.

Si sono vissuti minuti di tensione sullo spazio aereo al di sopra di uno dei più importanti aeroporti del Regno Unito e del mondo, Londra Gatwick, quando nella tarda serata di ieri ben nove aerei di linea hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che è stato loro impedito di atterrare. Cosa è successo. Tra i voli in questione ce n’erano anche due provenienti da Roma e Bari oltre a note località turistiche quali Lanzarote, Rodi e Tenerife, Valencia, Atene. La “colpa” è tutta di un volo della British Airways proveniente da Palma di Maiorca che dopo essere atterrato poco dopo la mezzanotte, per problemi che non sono stati resi noti, si è fermato in mezzo alla pista principale dell’aeroporto di Gatwick e prontamente soccorso dai servizi di emergenza e dai vigili del fuoco dello scalo londinese come scrive il quotidiano inglese The Sun. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Stato di emergenza” per 9 voli a Londra Gatwick: cosa è successo

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Nine Planes Declare Emergencies As Gatwick Airport Runway Collapses

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