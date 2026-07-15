Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 73 punti base con un rendimento al 3,87%, segnando il rientro dall’anomalia rilevata 24 ore prima sui mercati dei titoli di Stato europei. L’apertura di mercoledì 15 luglio ha confermato il ritorno ai livelli delle settimane precedenti, dopo un picco improvviso e inatteso. La variazione indica una stabilizzazione dei differenziali di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi.

L’apertura di mercoledì 15 luglio ha confermato il rientro dell’anomalia registrata 24 ore prima sui mercati dei titoli di Stato europei. Lo spread italiano, e quello degli altri Paesi dell’Eurozona più importanti, è tornato ai livelli delle scorse settimane dopo un picco del tutto inatteso. I rendimenti, però, sono rimasti a livelli molto alti rispetto al recente passato. La riduzione del differenziale è quindi dovuta a una crescita importante degli interessi sui titoli tedeschi, che hanno superato ormai stabilmente quota 3,10%, portandosi in mattinata al 3,14%. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund, rientra l’anomalia, 73 punti base ma rendimenti al 3,87%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spread Btp-Bund a 73 punti base, oggi l’asta dei Btp short e dei Btp€i: i rendimentiLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 73 punti base, con un leggero aumento rispetto ai giorni precedenti.

Spread Btp-Bund a 75 punti base e rendimenti al 3,81%, il Governo prepara i nuovi BtpNella giornata del 22 maggio, i mercati finanziari hanno mostrato stabilità, con lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi che si mantiene...

Temi più discussi: Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base e rendimenti al 3,83%: dalle aste 15,5 miliardi; Fed, Warsh sceglie i leader delle 5 nuove task force; Francia sotto pressione: lo spread supera quello italiano, cosa sta spaventando i mercati.

Spread Btp-Bund, rientra l’anomalia, 73 punti base ma rendimenti al 3,87%Dopo una giornata di grande instabilità ieri, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato ai livelli delle scorse settimane ... quifinanza.it

Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base e rendimenti al 3,83%: dalle aste 15,5 miliardiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è diminuito a causa di un aumento dei rendimenti di quest’ultimi: gli interessi sui titoli ... quifinanza.it