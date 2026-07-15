Sport in tv oggi mercoledì 15 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Mercoledì 15 luglio, in televisione si svolgono diversi eventi sportivi. Sono previsti incontri di calcio e alcune competizioni di atletica leggera trasmesse in diretta. Gli appassionati possono seguire le partite e le gare sia sui canali tradizionali sia in streaming online. Gli orari e i programmi completi sono disponibili sui guide televisive e sui siti di streaming ufficiali.
Quest’oggi, mercoledì 15 luglio, ci apprestiamo a vivere una bella giornata di sport con poche discipline coinvolte ma diversi eventi degni di nota. Fari puntati inevitabilmente nella serata italiana sul Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per la seconda semifinale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra, che si contendono un posto in finale contro la Spagna. Spazio anche per la Nations League di volley, con l’Italia campione del mondo che torna in azione a Osaka contro il Giappone in apertura della terza e ultima tappa della regular season. Prosegue il Tour de France con l’undicesima tappa, riservata con ogni probabilità ai velocisti, mentre cominciano gli ottavi di finale dei cinque tornei tennistici della settimana con ben cinque azzurri in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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