Una donna di 43 anni ha presentato denuncia contro il suo datore di lavoro, accusando licenziamento ingiustificato. Secondo quanto riferito, l'azienda avrebbe motivato il licenziamento sostenendo che potesse avere altri figli e che non avrebbe dovuto lavorare part-time nel suo studio dentistico. La donna ha anche riferito di essere stata criticata per non aver risposto al telefono durante un periodo di malattia e di passare troppo tempo con il figlio.

Il suo datore di lavoro non voleva che affiancasse lo studio al lavoro part time, le rinfacciava di non rispondere al telefono quando era in malattia e di stare troppo con il figlio. Infine dopo averla licenziata "a causa di una ristrutturazione aziendale", stracciando il contratto a tempo indeterminato, le ha scritto: "Ne sono venute cinquanta con bambini piccoli, le ho sfan****te tutte perché tra due giorni mi rimangono incinta". Una donna di 43 anni, ormai ex dipendente di uno studio dentistico della zona di Spoleto, ha denunciato il medico titolare chiedendo la dichiarazione di nullità del licenziamento, il pagamento dell’indennità e il riconoscimento del "mobbing e dello straining" sul posto di lavoro, forme di violenza e stress psicologico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spoleto, licenziata dallo studio dentistico perché "può avere altri figli": la denuncia di una 43enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunale

Studio dentistico a Bovolone: una storia di cura, esperienza e attenzione costruita nel tempoUno studio dentistico a Bovolone si presenta come un luogo che ha sviluppato nel tempo un’esperienza consolidata e un’attenzione costante verso i...

Argomenti più discussi: Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunale; Licenziata perché sono mamma e posso avere altri figli. Al mio posto una 62enne; Licenziata dallo studio medico il ricorso finisce in tribunale.

Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunaleLa donna accusa il datore di lavoro di vessazioni: dai permessi-studi mancati ai pochi sorrisi ... msn.com