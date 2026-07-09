Una donna licenziata da uno studio medico ha presentato ricorso in tribunale. Si è scoperto che, per poter sostenere gli esami universitari, cercava di cambiare turno con una collega. Inoltre, si assentava per problemi o malattie del figlio minore. La sua richiesta di modificare gli orari non sempre veniva accolta, e questa situazione ha portato alla sua fuoriuscita dall’impiego.

Foligno (Perugia), 9 luglio 2026 – Gli esami all’università? Se riusciva a cambiarsi di turno con la collega. Il figlio, minore, aveva dei problemi o stava male, per cui lei doveva assentarsi? Ok, ma non troppo bene. Doveva andare in bagno? Sì, ma non se c’era da aprire la porta a un cliente. Perché sennò quella porta chi l’avrebbe dovuta aprire? Il dottore? Impensabile. Una serie di presunte vessazioni sul lavoro, quelle che avrebbe subito un’impiegata di uno studio medico di Spoleto, licenziata poi dal suo datore. Licenziamento contro il quale, la donna, assistita dagli avvocati Nunzia Parra e Marco Brusco, ha presentato un ricorso, sostenendo la nullità del provvedimento e la nullità del licenziamento, ma anche le condotte di presunto mobbing subito nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I hid my identity as a cleaner for3years.I ignored all the mockery and slander short drama

Notizie e thread social correlati

La Megabox pesca dallo staff medico Azzurro. Piero Benelli è il nuovo responsabile sanitarioLa squadra di pallavolo ha annunciato il nuovo responsabile sanitario per la prossima stagione.

Naomi Campbell in tribunale con l’abito nero dallo spacco profondoNaomi Campbell si è presentata in tribunale a Londra il 16 luglio, indossando un abito nero con uno spacco profondo.

Si parla di: Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunale; Licenziata dopo cinque giorni di prova, il giudice condanna l'hotel: alla cameriera oltre 60mila euro di risarcimento.

Licenziata dallo studio medico, il ricorso finisce in tribunaleLa donna accusa il datore di lavoro di vessazioni: dai permessi-studi mancati ai pochi sorrisi ... msn.com